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Wohnungen in Keratea, Griechenland

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2 immobilienobjekte total found
Wohnung 2 Schlafzimmer in Keratea, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Keratea, Griechenland
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 90 m²
Verkauf -- Wohnanlage -- East Attica: Keratea 90 qm, 2 Schlafzimmer, 1 Badezimmer, 1 Küche, …
$244,727
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Keratea, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Keratea, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 112 m²
Zu verkaufen Wohnung von 112 qm in Attika. Die Wohnung befindet sich im 2. Stock. Es besteht…
$336,502
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Grekodom Development
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