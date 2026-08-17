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Stadthäuser in Regionalbezirk Kefalonia, Griechenland

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Reihenhaus in Germenata, Griechenland
Reihenhaus
Germenata, Griechenland
Fläche 80 m²
Zum Verkauf stehen drei im Bau befindliche Häuser auf der Insel Kefalonia. Die Häuser befind…
$826,496
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