Cottages am Meer in Regionalbezirk Kefalonia, Griechenland

1 immobilienobjekt total found
Ferienhaus 1 zimmer in Loukerata, Griechenland
Ferienhaus 1 zimmer
Loukerata, Griechenland
Zimmer 1
Fläche 40 m²
Etagenzahl 1
Zu verkaufen, ein kleines Haus von 40 qm auf einem Grundstück von 750 qm in Chavdata, eines …
$99,487
Immobilienangaben in Regionalbezirk Kefalonia, Griechenland

