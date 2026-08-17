Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Griechenland
  3. Regionalbezirk Kefalonia
  4. Wohnimmobilien
  5. Ferienhaus

Ferienhäuser in Regionalbezirk Kefalonia, Griechenland

;
Ferienhaus Löschen
Alles löschen
2 immobilienobjekte total found
Ferienhaus in Kouvalata, Griechenland
Ferienhaus
Kouvalata, Griechenland
Fläche 40 m²
Zu verkaufen, ein kleines Haus von 40 qm auf einem Grundstück von 750 qm in Chavdata, eines …
$100,360
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Ferienhaus in Svoronata, Griechenland
Ferienhaus
Svoronata, Griechenland
Fläche 219 m²
Zu verkaufen ist ein historisch bedeutendes Gebäude, das 1870 im Dorf Kaligata im südöstlich…
$814,689
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Regionalbezirk Kefalonia, Griechenland

mit Bergblick
mit Meerblick
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen