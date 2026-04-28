Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Griechenland
  3. Katsikas
  4. Wohnimmobilien
  5. Villa

Villen in Katsikas, Griechenland

1 immobilienobjekt total found
Villa in Katsikas, Griechenland
Villa
Katsikas, Griechenland
Fläche 435 m²
Luxurious Villa von 465 qm in Pedini Ioannina. Das Haus ist auf drei Ebenen gebaut. Im Erdge…
$944,567
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Realting.com
Gehen
Realting.com
Gehen