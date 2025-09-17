Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Griechenland
  3. Kassandreia
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus
  6. Meerblick

Häuser am Meer in Kassandreia, Griechenland

villen
19
cottages
11
reihenhäuser
7
3 immobilienobjekte total found
Reihenhaus 4 zimmer in Kassandreia, Griechenland
Reihenhaus 4 zimmer
Kassandreia, Griechenland
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 250 m²
Etagenzahl 3
Zu verkaufen Maisonette von 250 Quadratmetern in Kassandra, Chalkidiki .Die Maisonette hat 3…
$585,220
Eine Anfrage stellen
Reihenhaus 5 zimmer in Kassandreia, Griechenland
Reihenhaus 5 zimmer
Kassandreia, Griechenland
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 100 m²
Etagenzahl 1
Zu verkaufen Maisonette von 100 Quadratmetern in Kassandra, Chalkidiki .Die Maisonette hat 2…
$351,132
Eine Anfrage stellen
Reihenhaus 5 zimmer in Kassandreia, Griechenland
Reihenhaus 5 zimmer
Kassandreia, Griechenland
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 100 m²
Etagenzahl 1
Verkauf Maisonette von 100 qm in Kassandra, Chalkidiki. Die Maisonette hat 3 Ebenen. Halbges…
$327,723
Eine Anfrage stellen
Tut TravelTut Travel
Realting.com
Gehen
Realting.com
Gehen