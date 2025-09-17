Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Berghütte kaufen in Kassandreia, Griechenland

3 immobilienobjekte total found
Ferienhaus 3 zimmer in Kassandreia, Griechenland
Ferienhaus 3 zimmer
Kassandreia, Griechenland
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 118 m²
Etagenzahl 1
Verkauf 1-stöckiges Haus von 118 qm in Kassandra, Chalkidiki. Das Haus besteht aus 2 Schlafz…
$643,742
Villa 7 zimmer in Kassandreia, Griechenland
Villa 7 zimmer
Kassandreia, Griechenland
Zimmer 7
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 350 m²
Etagenzahl 1
Zu verkaufen 2 -stöckige Villa von 350 Quadratmetern in Kassandra, Chalkidiki. Das Erdgescho…
$877,831
Reihenhaus 5 zimmer in Kassandreia, Griechenland
Reihenhaus 5 zimmer
Kassandreia, Griechenland
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 100 m²
Etagenzahl 1
Zu verkaufen Maisonette von 100 Quadratmetern in Kassandra, Chalkidiki .Die Maisonette hat 2…
$351,132
