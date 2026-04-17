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Cottages am Meer in Kassandreia, Griechenland

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Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Kassandreia, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Kassandreia, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 110 m²
Zu verkaufen 1 -stöckiges Haus von 110 Quadratmetern in Kassandra, Chalkidiki. Das Haus best…
$448,669
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