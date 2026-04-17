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Wohnungen am Meer in Kassandreia, Griechenland

2 Zimmer
3
1 immobilienobjekt total found
Wohnung 2 Schlafzimmer in Kassandreia, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Kassandreia, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 60 m²
Zu verkaufen Wohnung von 60 qm in Kassandra, Chalkidiki. Die Wohnung befindet sich im 1. Sto…
$354,213
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