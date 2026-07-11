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Büroräume in Kassandra Municipal Unit, Griechenland

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Büro 210 m² in Nea Fokea, Griechenland
Büro 210 m²
Nea Fokea, Griechenland
Fläche 210 m²
Ein einzigartiges Gewerbeobjekt ist im Herzen von Nea Fokea, Halkidiki verfügbar. Das Anwese…
$546,074
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Halkidiki Properties
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