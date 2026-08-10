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Villen in Regionalbezirk Karditsa, Griechenland

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Villa in Neochori, Griechenland
Villa
Neochori, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 235 m²
2-stöckige Villa mit 235 m2 im Zentrum Griechenlands. Halbgeschoss besteht aus 2 Abstellräum…
$413,248
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