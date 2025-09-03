Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Griechenland
  3. Regionalbezirk Karditsa
  4. Wohnimmobilien
  5. Ferienhaus
  6. Meerblick

Cottages am Meer in Regionalbezirk Karditsa, Griechenland

Ferienhaus Löschen
Alles löschen
1 immobilienobjekt total found
Ferienhaus 4 zimmer in Kalyvia, Griechenland
Ferienhaus 4 zimmer
Kalyvia, Griechenland
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 190 m²
Stockwerk -1/1
zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 190 qm im Zentrum Griechenlands. Halbgeschoss besteht aus e…
$204,827
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Regionalbezirk Karditsa, Griechenland

Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen