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Villa mit Garten kaufen in Kardia, Griechenland

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1 immobilienobjekt total found
Villa 8 zimmer in Kardia, Griechenland
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Villa 8 zimmer
Kardia, Griechenland
Zimmer 8
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 260 m²
Etagenzahl 3
Das freistehende Haus ist ca. 260 m2 groß und befindet sich in Kardia, Thessaloniki. Es verf…
$1,15M
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