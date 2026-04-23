Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Griechenland
  3. Kalyvia Thorikou
  4. Wohnimmobilien
  5. Villa
  6. Bergblick

Villen mit Bergblick kaufen in Kalyvia Thorikou, Griechenland

4 immobilienobjekte total found
Villa in Kalyvia Thorikou, Griechenland
Villa
Kalyvia Thorikou, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 490 m²
Zu verkaufen 3-stöckige Villa von 490 qm in Attika. Das Untergeschoss besteht aus einem Wohn…
$1,83M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Villa in Kalyvia Thorikou, Griechenland
Villa
Kalyvia Thorikou, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 290 m²
Verkauf 2-stöckige Villa mit 290 qm in Athen. Erdgeschoss besteht aus Wohnzimmer, eine Küche…
$1,30M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Villa in Kalyvia Thorikou, Griechenland
Villa
Kalyvia Thorikou, Griechenland
Schlafräume 7
Fläche 500 m²
Zu verkaufen 4-stöckige Villa von 500 qm in Attika. Das Erdgeschoss besteht aus 2 Schlafzimm…
$1,77M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Alanya HomeAlanya Home
Villa in Kalyvia Thorikou, Griechenland
Villa
Kalyvia Thorikou, Griechenland
Schlafräume 6
Fläche 700 m²
Eine Oase der Stille und Luxus im Herzen von Anavyssos Im Herzen von Anavyssos bietet diese…
$3,72M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Realting.com
Gehen
Realting.com
Gehen