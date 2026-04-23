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Stadthäuser am Meer in Kalyvia Thorikou, Griechenland

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Reihenhaus in Kalyvia Thorikou, Griechenland
Reihenhaus
Kalyvia Thorikou, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 279 m²
Zu verkaufen Maisonette von 279 qm in Attika .Die Maisonette hat 4 Werte. Das Erdgeschoss be…
$796,565
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Reihenhaus in Kalyvia Thorikou, Griechenland
Reihenhaus
Kalyvia Thorikou, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 270 m²
Verkauf Maisonette von 270 qm in Attica. Die Maisonette hat 3 Ebenen. Halbgeschoss besteht a…
$732,039
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Reihenhaus in Kalyvia Thorikou, Griechenland
Reihenhaus
Kalyvia Thorikou, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 220 m²
Zu verkaufen Maisonette von 220 Quadratmetern in Attika .Die Maisonette hat 3 Werte. Das Erd…
$684,811
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