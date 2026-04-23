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Cottages mit Swimmingpool in Kalyvia Thorikou, Griechenland

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Ferienhaus 5 Schlafzimmer in Kalyvia Thorikou, Griechenland
Ferienhaus 5 Schlafzimmer
Kalyvia Thorikou, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 240 m²
Zu verkaufen 2-stöckiges Haus von 240 qm in Attika. Das Erdgeschoss besteht aus 3 Schlafzimm…
$708,425
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