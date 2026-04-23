Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Griechenland
  3. Kalyvia Thorikou
  4. Wohnimmobilien
  5. Ferienhaus
  6. Meerblick

Cottages am Meer in Kalyvia Thorikou, Griechenland

Ferienhaus Löschen
Alles löschen
7 immobilienobjekte total found
Ferienhaus 5 Schlafzimmer in Kalyvia Thorikou, Griechenland
Ferienhaus 5 Schlafzimmer
Kalyvia Thorikou, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 240 m²
Zu verkaufen 2-stöckiges Haus von 240 qm in Attika. Das Erdgeschoss besteht aus 3 Schlafzimm…
$708,425
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Ferienhaus 6 Schlafzimmer in Kalyvia Thorikou, Griechenland
Ferienhaus 6 Schlafzimmer
Kalyvia Thorikou, Griechenland
Schlafräume 6
Fläche 450 m²
zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 450 qm in Attica. Erdgeschoss besteht aus 2 Schlafzimmern, …
$1,30M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Kalyvia Thorikou, Griechenland
Ferienhaus 4 Schlafzimmer
Kalyvia Thorikou, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 320 m²
Zu verkaufen 3-stöckiges Haus von 320 qm in Attika. Das Untergeschoss besteht aus 3 Lagerräu…
$826,496
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
CoexCoex
Ferienhaus 8 Schlafzimmer in Kalyvia Thorikou, Griechenland
Ferienhaus 8 Schlafzimmer
Kalyvia Thorikou, Griechenland
Schlafräume 8
Fläche 428 m²
zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 428 qm in Attica. Erdgeschoss besteht aus einem Schlafzimme…
$2,48M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Kalyvia Thorikou, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Kalyvia Thorikou, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 110 m²
Zu verkaufen 1-stöckiges Haus von 110 qm in Attika. Das Haus besteht aus 3 Schlafzimmern, ei…
$767,461
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Ferienhaus 5 Schlafzimmer in Kalyvia Thorikou, Griechenland
Ferienhaus 5 Schlafzimmer
Kalyvia Thorikou, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 300 m²
Verkauf 3-stöckiges Haus von 300 qm in Attica. Erdgeschoss besteht aus 2 Schlafzimmer, 2 Bad…
$395,537
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Melrose VillasMelrose Villas
Ferienhaus 7 Schlafzimmer in Kalyvia Thorikou, Griechenland
Ferienhaus 7 Schlafzimmer
Kalyvia Thorikou, Griechenland
Schlafräume 7
Fläche 290 m²
Zu verkaufen 3-stöckiges Haus von 290 qm in Attika. Das Erdgeschoss besteht aus 3 Schlafzimm…
$625,776
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Realting.com
Gehen