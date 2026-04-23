Cottages mit Bergblick kaufen in Kalyvia Thorikou, Griechenland

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7 immobilienobjekte total found
Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Kalyvia Thorikou, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Kalyvia Thorikou, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 180 m²
Zu verkaufen 2-stöckiges Haus von 180 qm in Attika. Das Erdgeschoss besteht aus Wohnzimmer m…
$377,827
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Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Kalyvia Thorikou, Griechenland
Ferienhaus 4 Schlafzimmer
Kalyvia Thorikou, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 320 m²
Zu verkaufen 3-stöckiges Haus von 320 qm in Attika. Das Untergeschoss besteht aus 3 Lagerräu…
$826,496
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Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Kalyvia Thorikou, Griechenland
Ferienhaus 4 Schlafzimmer
Kalyvia Thorikou, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 300 m²
zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 300 qm in Attica. Erdgeschoss besteht aus einem Schlafzimme…
$708,425
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Ferienhaus 8 Schlafzimmer in Kalyvia Thorikou, Griechenland
Ferienhaus 8 Schlafzimmer
Kalyvia Thorikou, Griechenland
Schlafräume 8
Fläche 428 m²
zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 428 qm in Attica. Erdgeschoss besteht aus einem Schlafzimme…
$2,48M
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Ferienhaus 5 Schlafzimmer in Kalyvia Thorikou, Griechenland
Ferienhaus 5 Schlafzimmer
Kalyvia Thorikou, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 300 m²
Verkauf 3-stöckiges Haus von 300 qm in Attica. Erdgeschoss besteht aus 2 Schlafzimmer, 2 Bad…
$395,537
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Ferienhaus 7 Schlafzimmer in Kalyvia Thorikou, Griechenland
Ferienhaus 7 Schlafzimmer
Kalyvia Thorikou, Griechenland
Schlafräume 7
Fläche 250 m²
zum Verkauf 2-stöckiges Haus von 250 qm in Attica. Erdgeschoss besteht aus 4 Schlafzimmern, …
$413,248
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Ferienhaus 7 Schlafzimmer in Kalyvia Thorikou, Griechenland
Ferienhaus 7 Schlafzimmer
Kalyvia Thorikou, Griechenland
Schlafräume 7
Fläche 290 m²
Zu verkaufen 3-stöckiges Haus von 290 qm in Attika. Das Erdgeschoss besteht aus 3 Schlafzimm…
$625,776
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