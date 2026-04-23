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Wohnungen am Meer in Kalyvia Thorikou, Griechenland

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Wohnung 3 Schlafzimmer in Kalyvia Thorikou, Griechenland
Wohnung 3 Schlafzimmer
Kalyvia Thorikou, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 134 m²
Zu verkaufen Wohnung von 134 qm in Attika. Die Wohnung befindet sich im 2. Stock. Es besteht…
$303,442
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