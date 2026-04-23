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Wohnungen mit Bergblick kaufen in Kalyvia Thorikou, Griechenland

2 immobilienobjekte total found
Wohnung 3 Schlafzimmer in Kalyvia Thorikou, Griechenland
Wohnung 3 Schlafzimmer
Kalyvia Thorikou, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 134 m²
Zu verkaufen Wohnung von 134 qm in Attika. Die Wohnung befindet sich im 2. Stock. Es besteht…
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Kalyvia Thorikou, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Kalyvia Thorikou, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 76 m²
Zu verkaufen Wohnung von 76 qm in Attika. Die Wohnung befindet sich im Erdgeschoss. Es beste…
$177,106
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