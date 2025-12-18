Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Griechenland
  3. Regionalbezirk Kalymnos
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus
  6. Bergblick

Berghütte kaufen in Regionalbezirk Kalymnos, Griechenland

Municipality of Astypalaia
4
1 immobilienobjekt total found
Ferienhaus 3 zimmer in Astypalea, Griechenland
Ferienhaus 3 zimmer
Astypalea, Griechenland
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 75 m²
Stockwerk 1/1
Verkauf 1-stöckiges Haus von 75 qm im Dodekanes. Das Haus besteht aus 2 Schlafzimmern, Wohnz…
$312,508
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
