Häuser in Regionalbezirk Kalymnos, Griechenland

Municipality of Astypalaia
4
4 immobilienobjekte total found
Haus 2 Schlafzimmer in Analipsi, Griechenland
Haus 2 Schlafzimmer
Analipsi, Griechenland
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 75 m²
In wunderschöner Astypalea, der Insel ’Butterfly’’ der Ägäis, einem Paradies auf Erden, ist …
$279,144
Villa in Astypalea, Griechenland
Villa
Astypalea, Griechenland
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 75 m²
Etagenzahl 1
Zum Verkauf 1-stöckiges Ferienhaus mit einer Fläche von 75 Quadratmetern auf den Dodekanisch…
$311,125
Ferienhaus 3 zimmer in Astypalea, Griechenland
Ferienhaus 3 zimmer
Astypalea, Griechenland
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 75 m²
Stockwerk 1/1
Verkauf 1-stöckiges Haus von 75 qm im Dodekanes. Das Haus besteht aus 2 Schlafzimmern, Wohnz…
$312,508
