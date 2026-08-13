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Wohnimmobilien in Regionalbezirk Kalymnos, Griechenland

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1 immobilienobjekt total found
Haus 2 Schlafzimmer in Analipsi, Griechenland
Haus 2 Schlafzimmer
Analipsi, Griechenland
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 75 m²
In wunderschöner Astypalea, der Insel ’Butterfly’’ der Ägäis, einem Paradies auf Erden, ist …
$277,402
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