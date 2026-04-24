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Villen mit Bergblick kaufen in Kallithea, Griechenland

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Villa in Kallithea, Griechenland
Villa
Kallithea, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 150 m²
Zu verkaufen 2-stöckige Villa von 150 qm in Athos, Chalkidiki. Erdgeschoss besteht aus 3 Sch…
$413,248
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