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Wohnungen in Kalavryta, Griechenland

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Wohnung 2 Schlafzimmer in Kalavryta, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Kalavryta, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 113 m²
Zu verkaufen Wohnung von 113 qm in Eastern Peloponnese. Die Wohnung befindet sich im 2. Stoc…
$200,720
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