  1. Realting.com
  2. Griechenland
  3. Itanos Municipal Unit
  4. Wohnimmobilien
  5. Villa
  6. Schwimmbad

Villen mit Swimmingpool in Itanos Municipal Unit, Griechenland

1 immobilienobjekt total found
Villa 3 zimmer in Provinz Sitia, Griechenland
Villa 3 zimmer
Provinz Sitia, Griechenland
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 70 m²
Etagenzahl 1
Zum Verkauf brandneue Bungalow von 70m2 mit privatem Land von 1.500m2 im östlichen Teil von …
$408,088
