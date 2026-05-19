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Haus mit Garten kaufen in Itanos Municipal Unit, Griechenland

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1 immobilienobjekt total found
Haus 2 Schlafzimmer in Provinz Sitia, Griechenland
Haus 2 Schlafzimmer
Provinz Sitia, Griechenland
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 1 600 m²
Etagenzahl 1
Villa auf Kreta, gelegen auf einem 1.600 m² großen Grundstück, mit privatem Pool und gemeins…
$92,212
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Immobilienangaben in Itanos Municipal Unit, Griechenland

mit Terrasse
mit Meerblick
mit Schwimmbad
Günstige
Luxuriös
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