  1. Realting.com
  2. Griechenland
  3. Regionalbezirk Ioannina
  4. Wohnimmobilien
  5. Doppelhaus
  6. Bergblick

Duplexes mit Bergblick kaufen in Regionalbezirk Ioannina, Griechenland

2 immobilienobjekte total found
Doppelhaus 4 zimmer in Tsepelovo, Griechenland
Doppelhaus 4 zimmer
Tsepelovo, Griechenland
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 215 m²
Etagenzahl 2
Stone Zwei-Storey Haus zum VerkaufWir bieten zum Verkauf ein traditionelles und schönes Stei…
$215,573
Eine Anfrage stellen
Doppelhaus 6 zimmer in Karies, Griechenland
Doppelhaus 6 zimmer
Karies, Griechenland
Zimmer 6
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 104 m²
Etagenzahl 2
In der üppigen grünen und ruhigen Gegend von Karyes Ekalis (Metamorfosi Ioannina), ist ein h…
$128,179
Eine Anfrage stellen
