  1. Realting.com
  2. Griechenland
  3. Regionalbezirk Ioannina
  4. Wohnimmobilien
  5. Chalet

Chalets in Regionalbezirk Ioannina, Griechenland

1 immobilienobjekt total found
Chalet 7 zimmer in Zagori Municipality, Griechenland
Chalet 7 zimmer
Zagori Municipality, Griechenland
Zimmer 7
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 237 m²
Etagenzahl 2
Im malerischen Kavallari Zagarou steht ein einzigartiges Steinhaus mit 237 m² auf einem beei…
$292,613
