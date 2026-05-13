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Villen am Meer in Regionalbezirk Imathia, Griechenland

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Gemeinde Veria
19
Alexandria Municipality
3
3 immobilienobjekte total found
Villa in Trilofo, Griechenland
Villa
Trilofo, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 610 m²
Zu verkaufen 5-stöckige Villa von 610 qm in den Vororten von Thessaloniki. Keller besteht au…
$767,461
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Villa in Trilofo, Griechenland
Villa
Trilofo, Griechenland
Schlafräume 12
Fläche 900 m²
Zu verkaufen 2-stöckige Villa von 900 qm in Thessaloniki. Das Erdgeschoss besteht aus 6 Schl…
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Villa in Trilofo, Griechenland
Villa
Trilofo, Griechenland
Fläche 1 700 m²
Zu verkaufen Villa von 1700 qm in den Vororten von Thessaloniki. Es gibt einen Kamin, eine K…
$5,90M
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AdriastarAdriastar
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Immobilienangaben in Regionalbezirk Imathia, Griechenland

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