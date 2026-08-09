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Villen in Regionalbezirk Imathia, Griechenland

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Gemeinde Veria
14
14 immobilienobjekte total found
Villa in Trilofo, Griechenland
Villa
Trilofo, Griechenland
Fläche 350 m²
Zu verkaufen unter Bau Villa von 350 qm in den Vororten von Thessaloniki. Es gibt: einen Kam…
$1,12M
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Villa in Trilofo, Griechenland
Villa
Trilofo, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 450 m²
Zu verkaufen 4-stöckige Villa von 450 qm in den Vororten von Thessaloniki. Erdgeschoss beste…
$968,181
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Villa in Trilofo, Griechenland
Villa
Trilofo, Griechenland
Fläche 1 168 m²
Zu verkaufen zwei Villen auf einem Grundstück von 11.570 qm. Die Entfernung zwischen den bei…
$2,60M
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Villa in Trilofo, Griechenland
Villa
Trilofo, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 610 m²
Zu verkaufen 5-stöckige Villa von 610 qm in den Vororten von Thessaloniki. Keller besteht au…
$767,461
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Villa in Trilofo, Griechenland
Villa
Trilofo, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 250 m²
Zu verkaufen im Bau 2-stöckige Villa von 250 qm in den Vororten von Thessaloniki. Erdgeschos…
$765,518
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Villa in Trilofo, Griechenland
Villa
Trilofo, Griechenland
Fläche 580 m²
Luxusvilla zum Verkauf in einer ruhigen Gegend von Plagiari, mit einer Gesamtfläche von 580 …
$1,26M
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Villa in Trilofo, Griechenland
Villa
Trilofo, Griechenland
Schlafräume 12
Fläche 900 m²
Zu verkaufen 2-stöckige Villa von 900 qm in Thessaloniki. Das Erdgeschoss besteht aus 6 Schl…
Preis auf Anfrage
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Villa in Trilofo, Griechenland
Villa
Trilofo, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 343 m²
Zu verkaufen im Bau 3-stöckige Villa von 343 qm in den Vororten von Thessaloniki. Erdgeschos…
$767,461
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Villa in Trilofo, Griechenland
Villa
Trilofo, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 200 m²
Zu verkaufen 3 -stöckige Villa von 700 Quadratmetern in den Vororten von Thessaloniki. Das U…
$531,319
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Villa in Trilofo, Griechenland
Villa
Trilofo, Griechenland
Fläche 1 700 m²
Zu verkaufen Villa von 1700 qm in den Vororten von Thessaloniki. Es gibt einen Kamin, eine K…
$6,28M
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Villa in Trilofo, Griechenland
Villa
Trilofo, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 240 m²
Zu verkaufen 2-stöckige Villa von 240 qm in den Vororten von Thessaloniki. Das Erdgeschoss b…
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Villa in Gemeinde Veria, Griechenland
Villa
Gemeinde Veria, Griechenland
Schlafräume 6
Fläche 350 m²
Zum Verkauf 3-stöckige Villa von 350 qm in Nordgriechenland. Erdgeschoss besteht aus 2 Schla…
$826,496
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Villa in Trilofo, Griechenland
Villa
Trilofo, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 327 m²
Zum Verkauf 3-stöckige Villa von 327 qm in Thessaloniki. Keller besteht aus einem Abstellrau…
$501,801
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Villa in Trilofo, Griechenland
Villa
Trilofo, Griechenland
Schlafräume 7
Fläche 610 m²
Zum Verkauf 3-stöckige Villa von 610 qm in den Vororten von Thessaloniki. Halbgeschoss beste…
$678,907
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Immobilienangaben in Regionalbezirk Imathia, Griechenland

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