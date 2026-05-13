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Stadthäuser mit Swimmingpool in Regionalbezirk Imathia, Griechenland

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Gemeinde Veria
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Reihenhaus in Trilofo, Griechenland
Reihenhaus
Trilofo, Griechenland
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Fläche 250 m²
Verkauf Maisonette von 250 qm in Thessaloniki. Die Maisonette hat 4 Ebenen. Halbgeschoss bes…
$590,354
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