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Reihenhäuser am Meer in Regionalbezirk Imathia, Griechenland

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Gemeinde Veria
18
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4 immobilienobjekte total found
Reihenhaus in Trilofo, Griechenland
Reihenhaus
Trilofo, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 200 m²
Zu verkaufen Maisonette von 200 Quadratmetern in den Vororten von Thessaloniki. Die Maisonet…
$472,283
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Reihenhaus in Trilofo, Griechenland
Reihenhaus
Trilofo, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 156 m²
Verkauf Maisonette von 156 qm in den Vororten von Thessaloniki. Die Maisonette hat 2 Ebenen.…
$236,142
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Reihenhaus in Trilofo, Griechenland
Reihenhaus
Trilofo, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 250 m²
Verkauf Maisonette von 250 qm in Thessaloniki. Die Maisonette hat 4 Ebenen. Halbgeschoss bes…
$590,354
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AdriastarAdriastar
Reihenhaus in Trilofo, Griechenland
Reihenhaus
Trilofo, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 146 m²
Verkauf Maisonette von 146 qm in den Vororten von Thessaloniki. Die Maisonette hat 2 Ebenen.…
$236,142
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Immobilienangaben in Regionalbezirk Imathia, Griechenland

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