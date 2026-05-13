Reihenhäuser mit Bergblick kaufen in Regionalbezirk Imathia, Griechenland

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Gemeinde Veria
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5 immobilienobjekte total found
Reihenhaus in Trilofo, Griechenland
Reihenhaus
Trilofo, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 190 m²
Zu verkaufen Maisonette von 190 Quadratmetern in den Vororten von Thessaloniki .Die Maisonet…
$295,177
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Reihenhaus in Trilofo, Griechenland
Reihenhaus
Trilofo, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 270 m²
Zu verkaufen Maisonette von 270 Quadratmetern in den Vororten von Thessaloniki .Die Maisonet…
$312,888
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Reihenhaus in Trilofo, Griechenland
Reihenhaus
Trilofo, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 225 m²
Verkauf Maisonette von 225 qm in den Vororten von Thessaloniki. Die Maisonette hat 3 Ebenen.…
$371,923
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Reihenhaus in Trilofo, Griechenland
Reihenhaus
Trilofo, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 282 m²
Verkauf Maisonette von 282 qm in den Vororten von Thessaloniki. Die Maisonette hat 4 Ebenen.…
$419,152
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Reihenhaus in Trilofo, Griechenland
Reihenhaus
Trilofo, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 184 m²
Verkauf Maisonette von 184 qm in Thessaloniki. Die Maisonette hat 3 Ebenen. Erdgeschoss best…
$348,309
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Immobilienangaben in Regionalbezirk Imathia, Griechenland

mit Meerblick
mit Schwimmbad
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