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Ferienhäuser mit Pool in Regionalbezirk Imathia, Griechenland

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Gemeinde Veria
27
Alexandria Municipality
6
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Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Trilofo, Griechenland
Ferienhaus 4 Schlafzimmer
Trilofo, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 380 m²
Zu verkaufen 3-stöckiges Haus von 380 Quadratmetern in den Vororten von Thessaloniki. Das Un…
$1,24M
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