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Ferienhäuser in Regionalbezirk Imathia, Griechenland

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Gemeinde Veria
29
Alexandria Municipality
6
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35 immobilienobjekte total found
Ferienhaus 2 Schlafzimmer in Trilofo, Griechenland
Ferienhaus 2 Schlafzimmer
Trilofo, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 190 m²
Im Bau befindliches 3-stöckiges Haus von 100 Quadratmetern in den Vororten von Thessaloniki …
$230,238
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Ferienhaus in Trilofo, Griechenland
Ferienhaus
Trilofo, Griechenland
Fläche 250 m²
Zu verkaufen im Bau 3-stöckiges Haus von 250 qm in den Vororten von Thessaloniki. Extras in …
$1,38M
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Ferienhaus 2 Schlafzimmer in Gemeinde Veria, Griechenland
Ferienhaus 2 Schlafzimmer
Gemeinde Veria, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 180 m²
Zu verkaufen 2 -stöckiges Haus von 180 Quadratmetern an der Olympischen Küste. Das Untergesc…
$177,106
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Ferienhaus 5 Schlafzimmer in Trilofo, Griechenland
Ferienhaus 5 Schlafzimmer
Trilofo, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 300 m²
zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 300 qm in den Vororten von Thessaloniki. Erdgeschoss besteh…
$767,461
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Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Trilofo, Griechenland
Ferienhaus 4 Schlafzimmer
Trilofo, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 400 m²
Zu verkaufen 2 -stöckiges Haus von 400 Quadratmetern in den Vororten von Thessaloniki. Das U…
$1,77M
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Ferienhaus 5 Schlafzimmer in Trilofo, Griechenland
Ferienhaus 5 Schlafzimmer
Trilofo, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 380 m²
Zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 380 qm in den Vororten von Thessaloniki. Halbgeschoss beste…
$767,461
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Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Trilofo, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Trilofo, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 220 m²
Zu verkaufen 2 -stöckiges Haus von 220 Quadratmetern in den Vororten von Thessaloniki. Das U…
$377,827
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Ferienhaus 2 Schlafzimmer in Trilofo, Griechenland
Ferienhaus 2 Schlafzimmer
Trilofo, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 130 m²
Zu verkaufen im Bau 2 -stöckiges Haus von 130 qm in Thessaloniki. Das Untergeschoss besteht …
$188,913
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Ferienhaus 5 Schlafzimmer in Trilofo, Griechenland
Ferienhaus 5 Schlafzimmer
Trilofo, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 280 m²
Zu verkaufen im Bau 3-stöckiges Haus von 280 qm in Thessaloniki. Das Erdgeschoss besteht aus…
$11,22M
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Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Trilofo, Griechenland
Ferienhaus 4 Schlafzimmer
Trilofo, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 380 m²
Zu verkaufen 3-stöckiges Haus von 380 Quadratmetern in den Vororten von Thessaloniki. Das Un…
$1,24M
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Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Kleidi, Griechenland
Ferienhaus 4 Schlafzimmer
Kleidi, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 375 m²
Verkauf 2-stöckiges Haus von 375 qm in Nordgriechenland. Erdgeschoss besteht aus einer Küche…
$230,238
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Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Gemeinde Veria, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Gemeinde Veria, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 310 m²
Zu verkaufen 2 -stöckiges Haus von 310 Quadratmetern in Nordgriechenland. Das Untergeschoss …
$767,461
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Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Lianovergi, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Lianovergi, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 130 m²
Verkauf: Zweistöckiges altes Bauhaus von 130 qm in Palaiochori, Arnaia – Chalkidiki Das Haus…
$106,264
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Ferienhaus in Patrida, Griechenland
Ferienhaus
Patrida, Griechenland
Fläche 223 m²
Zum Verkauf 3-stöckiges Ferienhaus mit einer Fläche von 223 Quadratmetern auf der Halbinsel …
$784,133
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Ferienhaus 5 Schlafzimmer in Trilofo, Griechenland
Ferienhaus 5 Schlafzimmer
Trilofo, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 256 m²
Zu verkaufen 2-stöckiges Haus von 256 Quadratmetern in den Vororten von Thessaloniki. Das Er…
$566,740
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Ferienhaus 2 Schlafzimmer in Trilofo, Griechenland
Ferienhaus 2 Schlafzimmer
Trilofo, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 110 m²
Verkauf 1-stöckiges Haus von 110 qm in den Vororten von Thessaloniki. Das Haus besteht aus 2…
$201,901
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Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Agios Georgios, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Agios Georgios, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 150 m²
Zu verkaufen 1-stöckiges Haus von 150 qm in Nordgriechenland. Das Haus besteht aus 3 Schlafz…
$212,528
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Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Alexandria Municipality, Griechenland
Ferienhaus 4 Schlafzimmer
Alexandria Municipality, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 350 m²
Verkauf 3-stöckiges Haus von 350 qm in Nordgriechenland. Erdgeschoss besteht aus einem Schla…
$354,213
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Ferienhaus 7 Schlafzimmer in Lianovergi, Griechenland
Ferienhaus 7 Schlafzimmer
Lianovergi, Griechenland
Schlafräume 7
Fläche 530 m²
zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 530 qm in Athos, Chalkidiki. Halbgeschoss besteht aus einem…
$448,669
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Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Trilofo, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Trilofo, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 180 m²
Zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 180 qm in den Vororten von Thessaloniki. Erdgeschoss besteh…
$413,248
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Ferienhaus 2 Schlafzimmer in Mikri Santa, Griechenland
Ferienhaus 2 Schlafzimmer
Mikri Santa, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 170 m²
zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 170 qm in Nordgriechenland. Erdgeschoss besteht aus Wohnzim…
Preis auf Anfrage
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Ferienhaus 7 Schlafzimmer in Trilofo, Griechenland
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Trilofo, Griechenland
Schlafräume 7
Fläche 400 m²
Zu verkaufen 3-stöckiges Haus von 400 Quadratmetern in den Vororten von Thessaloniki. Das Un…
Preis auf Anfrage
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Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Trilofo, Griechenland
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Trilofo, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 280 m²
Zu verkaufen 3-stöckiges Haus von 280 qm in den Vororten von Thessaloniki. Das Erdgeschoss b…
$1,14M
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Ferienhaus 2 Schlafzimmer in Vergina, Griechenland
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Vergina, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 80 m²
Verkauf 2-stöckiges Haus von 80 qm in Nordgriechenland. Erdgeschoss besteht aus Wohnzimmer m…
$86,192
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Ferienhaus 2 Schlafzimmer in Alexandria Municipality, Griechenland
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Alexandria Municipality, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 78 m²
Zu verkaufen 1-stöckiges Haus von 78 qm in Thessaloniki. Das Haus besteht aus 2 Schlafzimmer…
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Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Agios Georgios, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Agios Georgios, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 245 m²
zum Verkauf 1-stöckiges Haus von 245 m2 in Nordgriechenland. Das Haus besteht aus 3 Schlafzi…
$224,335
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Trilofo, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 150 m²
zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 150 qm in den Vororten von Thessaloniki. Erdgeschoss besteh…
$306,984
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Ferienhaus in Trilofo, Griechenland
Ferienhaus
Trilofo, Griechenland
Fläche 160 m²
Unvollendetes Haus in Trilofos: 160 qm, 2 Stockwerke auf einem 425 qm Grundstück Dies ist ei…
$123,974
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Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Vergina, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Vergina, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 169 m²
Verkauf 2-stöckiges Haus von 169 qm in Nordgriechenland. Erdgeschoss besteht aus Wohnzimmer …
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Ferienhaus 5 Schlafzimmer in Trilofo, Griechenland
Ferienhaus 5 Schlafzimmer
Trilofo, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 270 m²
Ihr Traum Zuhause Erwartet in Friedliche Neo Rysio, Thessaloniki Entdecken Sie den Inbegrif…
$578,547
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