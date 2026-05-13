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Apartments mit Pool in Regionalbezirk Imathia, Griechenland

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Gemeinde Veria
9
1 immobilienobjekt total found
Wohnung 4 Schlafzimmer in Trilofo, Griechenland
Wohnung 4 Schlafzimmer
Trilofo, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 235 m²
Zu verkaufen Wohnung von 235 qm in den Vororten von Thessaloniki. Die Wohnung befindet sich …
$354,213
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Eigenschaftstypen in Regionalbezirk Imathia

2 Zimmer
3 Zimmer

Immobilienangaben in Regionalbezirk Imathia, Griechenland

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