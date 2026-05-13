Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Griechenland
  3. Regionalbezirk Imathia
  4. Wohnimmobilien
  5. Wohnung
  6. Meerblick

Wohnungen am Meer in Regionalbezirk Imathia, Griechenland

;
Gemeinde Veria
9
6 immobilienobjekte total found
Wohnung 2 Schlafzimmer in Trilofo, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Trilofo, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 120 m²
Zu verkaufen Wohnung von 120 qm in den Vororten von Thessaloniki. Die Wohnung befindet sich …
$283,370
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Wohnung 4 Schlafzimmer in Trilofo, Griechenland
Wohnung 4 Schlafzimmer
Trilofo, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 235 m²
Zu verkaufen Wohnung von 235 qm in den Vororten von Thessaloniki. Die Wohnung befindet sich …
$354,213
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Wohnung 2 Schlafzimmer in Trilofo, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Trilofo, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 120 m²
Zu verkaufen Wohnung von 120 qm in den Vororten von Thessaloniki. Die Wohnung befindet sich …
$283,370
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
AdriastarAdriastar
Wohnung 3 Schlafzimmer in Trilofo, Griechenland
Wohnung 3 Schlafzimmer
Trilofo, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 120 m²
Verkauf Duplex von 120 qm in den Vororten von Thessaloniki. Ein herrlicher Blick auf die Sta…
$312,888
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Wohnung 3 Schlafzimmer in Trilofo, Griechenland
Wohnung 3 Schlafzimmer
Trilofo, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 120 m²
Zu verkaufen Wohnung von 120 qm in den Vororten von Thessaloniki. Die Wohnung befindet sich …
$306,984
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Wohnung 3 Schlafzimmer in Trilofo, Griechenland
Wohnung 3 Schlafzimmer
Trilofo, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 120 m²
Zu verkaufen Wohnung von 120 qm in den Vororten von Thessaloniki. Die Wohnung befindet sich …
$306,984
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Kolasin ValleysKolasin Valleys

Eigenschaftstypen in Regionalbezirk Imathia

2 Zimmer
3 Zimmer

Immobilienangaben in Regionalbezirk Imathia, Griechenland

mit Bergblick
mit Schwimmbad
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen