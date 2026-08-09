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Wohnungen in Regionalbezirk Imathia, Griechenland

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Gemeinde Veria
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7 immobilienobjekte total found
Wohnung in Trilofo, Griechenland
Wohnung
Trilofo, Griechenland
Fläche 75 m²
Zu verkaufen Wohnung von 75 qm. in Thessaloniki. Die Wohnung befindet sich im dritten Stock …
$161,269
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Wohnung in Trilofo, Griechenland
Wohnung
Trilofo, Griechenland
Fläche 75 m²
Zum Verkauf eine Wohnung von 75 Quadratmetern in den Vororten von Thessaloniki. Die Wohnung …
$161,439
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Trilofo, Griechenland
Wohnung 3 Schlafzimmer
Trilofo, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 106 m²
Zum Verkauf Wohnung von 106 qm in den Vororten von Thessaloniki. Die Wohnung befindet sich i…
$188,913
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Trilofo, Griechenland
Wohnung 3 Schlafzimmer
Trilofo, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 120 m²
Verkauf Duplex von 120 qm in den Vororten von Thessaloniki. Ein herrlicher Blick auf die Sta…
$312,888
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Alexandria Municipality, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Alexandria Municipality, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 104 m²
Zu verkaufen Wohnung von 104 qm in den Vororten von Thessaloniki. Die Wohnung befindet sich …
$153,492
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Wohnung 4 Schlafzimmer in Trilofo, Griechenland
Wohnung 4 Schlafzimmer
Trilofo, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 235 m²
Zu verkaufen Wohnung von 235 qm in den Vororten von Thessaloniki. Die Wohnung befindet sich …
$354,213
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Gemeinde Veria, Griechenland
Wohnung 1 Schlafzimmer
Gemeinde Veria, Griechenland
Schlafräume 1
Fläche 70 m²
Zu verkaufen Wohnung von 70 qm in Nordgriechenland. Die Wohnung befindet sich im 1. Stock. E…
$123,974
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Immobilienangaben in Regionalbezirk Imathia, Griechenland

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