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Wohnimmobilien in Regionalbezirk Imathia, Griechenland

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Gemeinde Veria
66
Alexandria Municipality
7
Alexandreia
3
73 immobilienobjekte total found
Wohnung in Trilofo, Griechenland
Wohnung
Trilofo, Griechenland
Fläche 75 m²
Zu verkaufen Wohnung von 75 qm. in Thessaloniki. Die Wohnung befindet sich im dritten Stock …
$161,269
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Reihenhaus in Trilofo, Griechenland
Reihenhaus
Trilofo, Griechenland
Fläche 204 m²
Stadthaus zum Verkauf mit einer Fläche von 204 qm in Thessaloniki. Das Stadthaus befindet si…
$415,129
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Wohnung in Trilofo, Griechenland
Wohnung
Trilofo, Griechenland
Fläche 75 m²
Zum Verkauf eine Wohnung von 75 Quadratmetern in den Vororten von Thessaloniki. Die Wohnung …
$161,439
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Villa in Trilofo, Griechenland
Villa
Trilofo, Griechenland
Fläche 350 m²
Zu verkaufen unter Bau Villa von 350 qm in den Vororten von Thessaloniki. Es gibt: einen Kam…
$1,12M
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Ferienhaus 2 Schlafzimmer in Trilofo, Griechenland
Ferienhaus 2 Schlafzimmer
Trilofo, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 190 m²
Im Bau befindliches 3-stöckiges Haus von 100 Quadratmetern in den Vororten von Thessaloniki …
$230,238
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Ferienhaus in Trilofo, Griechenland
Ferienhaus
Trilofo, Griechenland
Fläche 250 m²
Zu verkaufen im Bau 3-stöckiges Haus von 250 qm in den Vororten von Thessaloniki. Extras in …
$1,38M
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Trilofo, Griechenland
Wohnung 3 Schlafzimmer
Trilofo, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 106 m²
Zum Verkauf Wohnung von 106 qm in den Vororten von Thessaloniki. Die Wohnung befindet sich i…
$188,913
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Ferienhaus 2 Schlafzimmer in Gemeinde Veria, Griechenland
Ferienhaus 2 Schlafzimmer
Gemeinde Veria, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 180 m²
Zu verkaufen 2 -stöckiges Haus von 180 Quadratmetern an der Olympischen Küste. Das Untergesc…
$177,106
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Villa in Trilofo, Griechenland
Villa
Trilofo, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 450 m²
Zu verkaufen 4-stöckige Villa von 450 qm in den Vororten von Thessaloniki. Erdgeschoss beste…
$968,181
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Ferienhaus 5 Schlafzimmer in Trilofo, Griechenland
Ferienhaus 5 Schlafzimmer
Trilofo, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 300 m²
zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 300 qm in den Vororten von Thessaloniki. Erdgeschoss besteh…
$767,461
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Trilofo, Griechenland
Wohnung 3 Schlafzimmer
Trilofo, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 120 m²
Verkauf Duplex von 120 qm in den Vororten von Thessaloniki. Ein herrlicher Blick auf die Sta…
$312,888
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Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Trilofo, Griechenland
Ferienhaus 4 Schlafzimmer
Trilofo, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 400 m²
Zu verkaufen 2 -stöckiges Haus von 400 Quadratmetern in den Vororten von Thessaloniki. Das U…
$1,77M
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Ferienhaus 5 Schlafzimmer in Trilofo, Griechenland
Ferienhaus 5 Schlafzimmer
Trilofo, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 380 m²
Zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 380 qm in den Vororten von Thessaloniki. Halbgeschoss beste…
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Reihenhaus in Trilofo, Griechenland
Reihenhaus
Trilofo, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 282 m²
Verkauf Maisonette von 282 qm in den Vororten von Thessaloniki. Die Maisonette hat 3 Ebenen.…
$419,152
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Reihenhaus in Trilofo, Griechenland
Reihenhaus
Trilofo, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 250 m²
Verkauf Maisonette von 250 qm in Thessaloniki. Die Maisonette hat 4 Ebenen. Halbgeschoss bes…
$590,354
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Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Trilofo, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Trilofo, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 220 m²
Zu verkaufen 2 -stöckiges Haus von 220 Quadratmetern in den Vororten von Thessaloniki. Das U…
$377,827
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Villa in Trilofo, Griechenland
Villa
Trilofo, Griechenland
Fläche 1 168 m²
Zu verkaufen zwei Villen auf einem Grundstück von 11.570 qm. Die Entfernung zwischen den bei…
$2,60M
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Reihenhaus in Trilofo, Griechenland
Reihenhaus
Trilofo, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 146 m²
Verkauf Maisonette von 146 qm in den Vororten von Thessaloniki. Die Maisonette hat 2 Ebenen.…
Preis auf Anfrage
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Villa in Trilofo, Griechenland
Villa
Trilofo, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 610 m²
Zu verkaufen 5-stöckige Villa von 610 qm in den Vororten von Thessaloniki. Keller besteht au…
$767,461
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Ferienhaus 2 Schlafzimmer in Trilofo, Griechenland
Ferienhaus 2 Schlafzimmer
Trilofo, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 130 m²
Zu verkaufen im Bau 2 -stöckiges Haus von 130 qm in Thessaloniki. Das Untergeschoss besteht …
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Reihenhaus in Trilofo, Griechenland
Reihenhaus
Trilofo, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 190 m²
Zu verkaufen Maisonette von 190 Quadratmetern in den Vororten von Thessaloniki .Die Maisonet…
$308,492
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Trilofo, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 225 m²
Verkauf Maisonette von 225 qm in den Vororten von Thessaloniki. Die Maisonette hat 3 Ebenen.…
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Alexandria Municipality, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Alexandria Municipality, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 104 m²
Zu verkaufen Wohnung von 104 qm in den Vororten von Thessaloniki. Die Wohnung befindet sich …
$153,492
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Fläche 240 m²
Verkauf Maisonette von 240 qm in den Vororten von Thessaloniki. Die Maisonette hat 3 Ebenen.…
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Ferienhaus 5 Schlafzimmer in Trilofo, Griechenland
Ferienhaus 5 Schlafzimmer
Trilofo, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 280 m²
Zu verkaufen im Bau 3-stöckiges Haus von 280 qm in Thessaloniki. Das Erdgeschoss besteht aus…
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Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Trilofo, Griechenland
Ferienhaus 4 Schlafzimmer
Trilofo, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 380 m²
Zu verkaufen 3-stöckiges Haus von 380 Quadratmetern in den Vororten von Thessaloniki. Das Un…
$1,24M
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Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Kleidi, Griechenland
Ferienhaus 4 Schlafzimmer
Kleidi, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 375 m²
Verkauf 2-stöckiges Haus von 375 qm in Nordgriechenland. Erdgeschoss besteht aus einer Küche…
$230,238
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Wohnung 4 Schlafzimmer in Trilofo, Griechenland
Wohnung 4 Schlafzimmer
Trilofo, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 235 m²
Zu verkaufen Wohnung von 235 qm in den Vororten von Thessaloniki. Die Wohnung befindet sich …
$354,213
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Gemeinde Veria, Griechenland
Wohnung 1 Schlafzimmer
Gemeinde Veria, Griechenland
Schlafräume 1
Fläche 70 m²
Zu verkaufen Wohnung von 70 qm in Nordgriechenland. Die Wohnung befindet sich im 1. Stock. E…
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Villa in Trilofo, Griechenland
Villa
Trilofo, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 250 m²
Zu verkaufen im Bau 2-stöckige Villa von 250 qm in den Vororten von Thessaloniki. Erdgeschos…
$765,518
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