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Villen am Meer in Ierissos, Griechenland

1 immobilienobjekt total found
Villa in Ierissos, Griechenland
Villa
Ierissos, Griechenland
Schlafräume 8
Fläche 540 m²
Zu verkaufen im Bau 3-stöckige Villa von 540 qm in Athos, Chalkidiki. Halbgeschoss besteht a…
$2,01M
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