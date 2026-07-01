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Villen mit Bergblick kaufen in Ierissos, Griechenland

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Villa 2 zimmer in Ierissos, Griechenland
Villa 2 zimmer
Ierissos, Griechenland
Zimmer 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 81 m²
Einführung einer außergewöhnlichen Gelegenheit, eine atemberaubende Maisonette im Herzen von…
$502,323
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Villa 14 zimmer in Ierissos, Griechenland
Villa 14 zimmer
Ierissos, Griechenland
Zimmer 14
Anzahl der Badezimmer 8
Fläche 600 m²
Stockwerk -1/-1
Erleben Sie den Inbegriff des Meeres, der in diesem neu gebauten Freihaus in Chalkidiki, Gri…
$1,54M
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Villa 3 zimmer in Ierissos, Griechenland
Villa 3 zimmer
Ierissos, Griechenland
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 98 m²
Einführung einer atemberaubenden Maisonette im Bau in Halkidiki, Griechenland, mit herrliche…
$662,153
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Billion Dollar BeautiesBillion Dollar Beauties
Villa 2 zimmer in Ierissos, Griechenland
Villa 2 zimmer
Ierissos, Griechenland
Zimmer 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 74 m²
Diese schöne Maisonette in Halkidiki, Griechenland ist eine wirklich gute Gelegenheit. Mit s…
$211,204
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Villa 5 zimmer in Ierissos, Griechenland
Villa 5 zimmer
Ierissos, Griechenland
Zimmer 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 162 m²
Erleben Sie den ultimativen Luxus mit diesem neu gebauten Einfamilienhaus in einem Komplex i…
$867,649
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Villa 3 zimmer in Ierissos, Griechenland
Villa 3 zimmer
Ierissos, Griechenland
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 90 m²
Schönes freistehendes Haus Vor dem Meer, an einem sehr schönen Ort in Aristotelis, im kleine…
$331,077
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