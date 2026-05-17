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Reihenhäuser mit Bergblick kaufen in Ierapetra, Griechenland

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5 immobilienobjekte total found
Reihenhaus in Makrigialos, Griechenland
Reihenhaus
Makrigialos, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 120 m²
Zu verkaufen alte Baumaisonette von 120 qm auf Kreta .Die Maisonette hat 1 Level. Das Erdges…
$88,553
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Reihenhaus in Ierapetra, Griechenland
Reihenhaus
Ierapetra, Griechenland
Schlafräume 1
Fläche 29 m²
Verkauf Maisonette von 29 qm in Kreta. Die Maisonette hat 2 Ebenen. Erdgeschoss besteht aus …
$113,348
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Reihenhaus in Ierapetra, Griechenland
Reihenhaus
Ierapetra, Griechenland
Schlafräume 1
Fläche 59 m²
Zum Verkauf Maisonette von 59 qm auf Kreta. Die Maisonette hat 2 Ebenen. Erdgeschoss besteht…
$177,106
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AdriastarAdriastar
Reihenhaus in Kavousi, Griechenland
Reihenhaus
Kavousi, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 70 m²
Verkauf Maisonette von 70 qm in Kreta. Die Maisonette hat 2 Ebenen. Erdgeschoss besteht aus …
$107,444
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Reihenhaus in Koutsouras, Griechenland
Reihenhaus
Koutsouras, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 223 m²
Zu verkaufen Maisonette von 223 Quadratmetern auf Kreta. Die Maisonette hat 3 Ebenen. Der er…
$578,547
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