Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Griechenland
  3. Ierapetra
  4. Wohnimmobilien
  5. Stadthaus

Stadthäuser in Ierapetra, Griechenland

;
Stadthaus Löschen
Alles löschen
12 immobilienobjekte total found
Reihenhaus in Provinz Ierapetra, Griechenland
Reihenhaus
Provinz Ierapetra, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 75 m²
Zum Verkauf Maisonette von 75 qm auf Kreta. Die Maisonette hat 2 Ebenen. Halbgeschoss besteh…
$183,010
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Reihenhaus in Provinz Ierapetra, Griechenland
Reihenhaus
Provinz Ierapetra, Griechenland
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 223 m²
Stockwerk -1/3
Zum Verkauf Stadthaus von 223 qm auf der Insel Kreta. Das Stadthaus befindet sich auf 3 Eben…
$561,328
Eine Anfrage stellen
Reihenhaus in Makrigialos, Griechenland
Reihenhaus
Makrigialos, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 120 m²
Zu verkaufen alte Baumaisonette von 120 qm auf Kreta .Die Maisonette hat 1 Level. Das Erdges…
$88,553
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Trustmont CapitalTrustmont Capital
Reihenhaus in Ierapetra, Griechenland
Reihenhaus
Ierapetra, Griechenland
Schlafräume 1
Fläche 29 m²
Verkauf Maisonette von 29 qm in Kreta. Die Maisonette hat 2 Ebenen. Erdgeschoss besteht aus …
$113,348
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Reihenhaus in Provinz Ierapetra, Griechenland
Reihenhaus
Provinz Ierapetra, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 75 m²
Zum Verkauf Maisonette von 75 qm auf Kreta. Die Maisonette hat 2 Ebenen. Halbgeschoss besteh…
$194,817
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Reihenhaus in Ierapetra, Griechenland
Reihenhaus
Ierapetra, Griechenland
Schlafräume 1
Fläche 59 m²
Zum Verkauf Maisonette von 59 qm auf Kreta. Die Maisonette hat 2 Ebenen. Erdgeschoss besteht…
$177,106
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Melrose VillasMelrose Villas
Reihenhaus in Provinz Ierapetra, Griechenland
Reihenhaus
Provinz Ierapetra, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 75 m²
Zum Verkauf Maisonette von 75 qm auf Kreta. Die Maisonette hat 2 Ebenen. Halbgeschoss besteh…
$200,720
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Reihenhaus in Kavousi, Griechenland
Reihenhaus
Kavousi, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 70 m²
Verkauf Maisonette von 70 qm in Kreta. Die Maisonette hat 2 Ebenen. Erdgeschoss besteht aus …
$107,444
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Reihenhaus in Koutsouras, Griechenland
Reihenhaus
Koutsouras, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 223 m²
Zu verkaufen Maisonette von 223 Quadratmetern auf Kreta. Die Maisonette hat 3 Ebenen. Der er…
$578,547
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Reihenhaus in Provinz Ierapetra, Griechenland
Reihenhaus
Provinz Ierapetra, Griechenland
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 59 m²
Etagenzahl 1
Stadthaus zum Verkauf von 59 qm auf der Insel Kreta. Das Stadthaus befindet sich auf 2 Ebene…
$175,411
Eine Anfrage stellen
Reihenhaus in Provinz Ierapetra, Griechenland
Reihenhaus
Provinz Ierapetra, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 75 m²
Zum Verkauf Maisonette von 75 qm auf Kreta. Die Maisonette hat 2 Ebenen. Halbgeschoss besteh…
$183,010
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Reihenhaus in Provinz Ierapetra, Griechenland
Reihenhaus
Provinz Ierapetra, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 75 m²
Zum Verkauf Maisonette von 75 qm auf Kreta. Die Maisonette hat 2 Ebenen. Halbgeschoss besteh…
$188,913
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Realting.com
Gehen