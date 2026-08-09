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Ferienhäuser in Ierapetra, Griechenland

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4 immobilienobjekte total found
Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Makrigialos, Griechenland
Ferienhaus 4 Schlafzimmer
Makrigialos, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 250 m²
Zu verkaufen altes Bauhaus 1-stöckiges Haus von 250 qm auf Kreta. Das Haus besteht aus 4 Sch…
$82,650
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Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Koutsouras, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Koutsouras, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 160 m²
Verkauf 3-stöckiges Haus von 160 qm auf Kreta. Halbgeschoss besteht aus einem Abstellraum. E…
$531,319
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Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Kavousi, Griechenland
Ferienhaus 4 Schlafzimmer
Kavousi, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 192 m²
Zu verkaufen 3-stöckiges Haus von 192 qm auf Kreta. Das Erdgeschoss besteht aus einem Schlaf…
$589,174
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Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Ierapetra, Griechenland
Ferienhaus 4 Schlafzimmer
Ierapetra, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 150 m²
Verkauf altes 2-stöckiges Haus von 150 qm in Kreta. Erdgeschoss besteht aus 2 Schlafzimmern,…
$224,335
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