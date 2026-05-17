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Hotels in Ierapetra, Griechenland

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2 immobilienobjekte total found
Hotel 625 m² in Koutsouras, Griechenland
Hotel 625 m²
Koutsouras, Griechenland
Fläche 625 m²
Exklusive Immobilien Möglichkeit: Hotel zum Verkauf in der Region Ierapetra, Kreta Wir freu…
$1,30M
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Hotel 300 m² in Ierapetra, Griechenland
Hotel 300 m²
Ierapetra, Griechenland
Fläche 300 m²
Zu verkaufen Apartmentkomplex in Koutsounari bei Ierapetra. Der Komplex hat eine Gesamtfläch…
$537,222
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