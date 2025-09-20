Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Griechenland
  3. Gytheio Municipal Unit
  4. Wohnimmobilien
  5. Stadthaus
  6. Meerblick

Stadthäuser am Meer in Gytheio Municipal Unit, Griechenland

Stadthaus Löschen
Alles löschen
1 immobilienobjekt total found
Reihenhaus 3 zimmer in Gythio, Griechenland
Reihenhaus 3 zimmer
Gythio, Griechenland
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 112 m²
Stockwerk 2/3
Zum Verkauf Maisonette von 112 qm in Peloponnese. Die Maisonette hat 2 Ebenen. 2. Stock best…
$304,315
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Gytheio Municipal Unit, Griechenland

Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen