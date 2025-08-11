Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Griechenland
  3. Gorgolaini Municipal Unit
  4. Wohnimmobilien
  5. Ferienhaus

Cottages in Gorgolaini Municipal Unit, Griechenland

1 immobilienobjekt total found
Ferienhaus 4 zimmer in Provinz Heraklion, Griechenland
Ferienhaus 4 zimmer
Provinz Heraklion, Griechenland
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 105 m²
🏡 Verkauf: Neubau Haus in der Nähe von Dafnes Village – 2025 Baugewerbe Entdecken Sie dieses…
$436,249
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Ελληνικά
Immobilienangaben in Gorgolaini Municipal Unit, Griechenland

