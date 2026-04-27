Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Griechenland
  3. Galatas
  4. Wohnimmobilien
  5. Stadthaus

Stadthäuser in Galatas, Griechenland

Stadthaus Löschen
Alles löschen
1 immobilienobjekt total found
Reihenhaus in Galatas, Griechenland
Reihenhaus
Galatas, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 116 m²
Verkauf Maisonette von 116 qm in Peloponnes. Die Maisonette hat 2 Ebenen. 2. Stock besteht a…
$271,563
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Realting.com
Gehen
Realting.com
Gehen