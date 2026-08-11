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Wohnimmobilien in Galatas, Griechenland

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Reihenhaus in Galatas, Griechenland
Reihenhaus
Galatas, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 116 m²
Verkauf Maisonette von 116 qm in Peloponnes. Die Maisonette hat 2 Ebenen. 2. Stock besteht a…
$271,563
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Villa in Galatas, Griechenland
Villa
Galatas, Griechenland
Schlafräume 6
Fläche 450 m²
Zum Verkauf 3-stöckige Villa von 450 qm in Eastern Peloponnese - Ermionida. Erdgeschoss best…
$3,07M
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